Украинский певец Иво Бобул заверил, что до сих пор обходился без уколов красоты, а вот волосы продолжает красить из-за неравномерной седины.

"В прошлом году перед концертом во Дворце "Украина" я ходил к косметологу, сделали мне массажи. Никаких уколов я не делал. И все. Как мне нужно, Наташа (жена) мне делает дома, она знает, масочки легкие", - поделился исполнитель в интервью ведущему Славе Демину.

Что касается волос, то, как отметил Бобул, его неравномерная седина выглядела бы "смешно": "У меня "шапочка" такая белая, а все остальное черное".

Также певец признался, что он бы не отказался похудеть на килограммов 10, и что ему страшно было бы полысеть. При этом Бобул вспомнил, как перенесенного ковида потерял половину волос и вынужден был делать болезненные уколы в голову.

