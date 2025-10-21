Один аксессуар может полностью изменить настроение образа, отметил дизайнер.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые модные шарфы, которые способны изменить ваш образ этой осенью. Видео с подборкой он опубликовал в своем Instagram.

"Осень - это про уют, тепло и стиль в каждой детали. Один аксессуар может полностью изменить настроение твоего образа - добавить шарма, легкости или уверенности. Не бойся экспериментировать с цветами и фактурами - твоя осень должна быть яркой!" - отметил стилист в подписи кк ролику.

Самые модные шарфы на осень-2025

И вот какие модели шарфов стоит добавить в свою коллекцию осенью-2025, по словам дизайнера:

Длинные шарфы. Такие шарфы можно дважды обмотать вокруг шеи, а концы оставить свободно свисать, отметил Андре Тан:

"Это визуально вытягивает силуэт и выглядит очень-очень стильно".

Массивные шарфы. Теплые, мягкие, пушистые.

"Идеально для утреннего кофе на холодном воздухе… Крупная вязка, шесть. И пусть они сидят немного, как говорят, небрежно. Это выглядит стильно и ненавязчиво", - сказал стилист.

Тонкие шарфы. Их носят не только на шее, а и как аксессуар – на сумке, в волосах и даже как браслеты. Это маленький штрих, который выглядит очень эффектно, отметил дизайнер.

Контрастные, цветные принты. Шарф может быть тем самым единственным цветным акцентом в образе, добавил Андре Тан:

"И я всегда говорю: не бойтесь экспериментировать, не бойтесь смешивать фактуры".

