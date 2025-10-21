По словам Хили, Россия потеряла более миллиона человек и потратила 40% своих государственных расходов на военные нужды.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что европейские войска "готовы к развертыванию" в Украине в ближайшие недели, если Дональд Трамп и Владимир Путин договорятся о прекращении огня. Об этом пишет BBC.

На вопрос о том, могут ли войска быть развернуты, если соглашение будет достигнуто в течение следующих двух недель, Хили ответил: "Если президент Трамп сможет выступить посредником в установлении мира, то мы будем готовы помочь в его обеспечении".

Он добавил, что украинцы должны быть "людьми, которые будут решать, как и о чём" вести переговоры на любых мирных переговорах.

По его словам, члены "коалиции желающих" - альянса 26 европейских стран, основанного в марте премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером для обеспечения безопасности Украины, - "разрабатывают подробные планы на случай прекращения огня".

Согласно планам, британские войска могут присоединиться к многонациональным силам для обеспечения безопасности границы Украины. Работа "более 200 военных планировщиков из более чем 38 стран за последние шесть месяцев" обеспечила готовность войск к развёртыванию в случае необходимости, заявил Хили.

Хили утверждает, что правительство рассчитывало потратить "значительно более" 100 миллионов фунтов стерлингов на отправку войск в Украину, причём часть средств уже была использована на подготовку к развёртыванию.

Он также заявил, что Владимир Путин считает Великобританию своим "врагом номер один" из-за поддержки, которую страна оказывает Украине. Министр обороны предупредил о "новой эпохе угроз" и отметил, что риск более масштабного конфликта в Европе не был столь велик со времён окончания Второй мировой войны.

Хили также объявил, что британским солдатам будут предоставлены новые полномочия сбивать беспилотники, угрожающие военным базам.

По его словам, Россия потеряла более миллиона человек и потратила 40% своих государственных расходов на военные нужды.

Ранее нардеп Александр Мережко заявил, что Украину в контексте "коалиции желающих" интересуют продолжение и усиление поддержки, в частности военной, а также будущие гарантии безопасности.

