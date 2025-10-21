Они только недавно виделись.

Украинский актер театра и кино, телерадиоведущий и шоумен Андрей Джеджула рассказал о своей дружбе с лидером группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко.

Вчера вечером он опубликовал в своем Instagram-аккаунте веселое видео, на котором мужчины улыбаются в камеру. Джеджула отметил, что ролик сняли почти месяц назад, когда он и видел музыканта в последний раз. Он назвал Яценко неповторимой легендой, смерть которой стала потерей для культурного фонда страны:

"Говорил с Муриком - он до сих пор не понимает и не может поверить: "Был человек утром - не стало человека утром".

Шоумен вспомнил, что впервые выступил с Green Grey еще в конце 90-х, на старте своей карьеры. Он признается, что с тех пор видел много концертов и толпы фанатов, однако больше никогда не встречал такого неповторимого, харизматичного и талантливого музыканта.

"Братик, покойся с миром! Твой следующий концерт уже с Кузьмой. Песня "Осень мазафака" идеальная иллюстрация тебя драйвового, который ушел в вечную осень! Мои соболезнования семье, Мурику и всей команде", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, коллектив официально не называл причину смерти Андрея Яценко, однако менеджер Ирина Ангелова говорит, что у музыканта остановилось сердце.

