Как среди новых, так и среди подержанных гибридов самым востребованным автомобилем оказался кроссовер Toyota RAV4.

Рынок гибридных автомобилей в третьем квартале четко показал, что Toyota является абсолютным лидером в данном сегменте. Об этом сообщают специалисты Института исследований авторынка.

Подержанные гибридные автомобили

Среди подержанных машин наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV4 - количество проданных машин составило 693. Далее следуют Toyota Camry и Ford Fusion с показателями в 449 и 439, соответственно.

Специалисты обращают внимание на большой интерес украинцев к премиум-сегменту.

Видео дня

Так, в десятку самых популярных брендов вошли сразу четыре немецких и один японский премиальный бренд: Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Таким образом, гибриды покупают не только из соображений экономии, но и как статусные автомобили.

Новые гибридные автомобили

Похожая ситуация на рынке новых авто, где опять же с огромным отрывом доминирует Toyota - ее показатели составили 1518 проданных машин. Среди отдельных моделей лидерскую позицию занимает Toyota RAV4 - в третьем квартале было продано 790 таких автомобилей.

На второй позиции находится Toyota Yaris Cross (324), тогда как третью занимает Renault Duster (228).

"Модельный рейтинг новых гибридов четко отражает приоритеты украинского покупателя: это кроссоверы и проверенные, ликвидные модели", - говорят в Институте исследований авторынка.

Причиной популярности Toyota в обоих сегментах специалисты считают то, что именно она первой сделала ставку на гибридные технологии. Кроме этого, японский автогигант предлагает очень широкий ассортимент проверенных авто.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях наиболее востребованной моделью в сентябре оказался электрический автомобиль Volkswagen ID. UNYX. В то же время в столице чаще покупали кроссовер Renault Duster.

А еще ранее стало известно, что в прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 12,6 тысячи легковых авто с бензиновыми ДВС. Среди новых моделей наибольшим спросом пользовались Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и Kia Sportage.

Вас также могут заинтересовать новости: