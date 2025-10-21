В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро на вторник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 октября, подешевел на 2 копейки и составляет 41,93 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 13 копеек и составляет 49,02 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,33 гривни, а евро - по курсу 48,02 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 октября, подешевел на 24 копейки и составляет 49,02 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 21 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,66 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки и составляет 41,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

