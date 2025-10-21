Он напомнил, что ордер МУС обязывает государства-члены суда арестовать Путина, если он ступит на их территорию.

Польша предостерегла президента России Владимира Путина от пролета через её воздушное пространство в ходе саммита в Венгрии с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что в этом случае она может быть вынуждена исполнить международный ордер на арест. Об этом пишет Reuters.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолёт для передачи подозреваемого суду в Гааге", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Отмечается, что ордер Международного уголовного суда обязывает государства-члены суда арестовать Путина, если он ступит на их территорию.

"Я думаю, российская сторона об этом знает. И поэтому, если этот саммит состоится, надеюсь, с участием жертвы агрессии, самолёт будет следовать другим маршрутом", - сказал дипломат.

Чтобы избежать пролёта над Украиной, российской делегации необходимо будет пролететь через воздушное пространство как минимум одной страны Европейского союза. Все страны ЕС являются членами МУС, хотя Венгрия находится в процессе выхода из состава суда.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

На прошлой неделе Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в столице Венгрии Будапеште в рамках своих усилий по посредничеству в прекращении войны в Украине.

Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан поддерживает тёплые отношения с Россией, заявила, что обеспечит Путину возможность въезда в страну для участия в саммите и последующего возвращения домой.

В Болгарии заявили о готовности предоставить Путину воздушный коридор, чтобы он мог добраться до Будапешта на встречу с Дональдом Трампом.

