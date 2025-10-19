Рассказываем, какого числа новолуние в октябре и можно ли на это время планировать стрижку и бьюти-процедуры.

Новолуние – это особый период, когда очень важно прислушаться к себе и действовать в соответствии с энергией небесных светил. Во второй месяц осени это событие окажет колоссальное влияние на жизни знаков Зодиака, а потому необходимо знать, как не совершить ошибки. Ранее мы публиковали лунный календарь.

Мы узнали у астролога Ольги Ходаревой, когда новолуние в этом месяце и что нельзя делать в это время.

Когда новолуние в октябре

По ее словам, новолуние будет 21 октября, по киевскому времени - в 15:24.

"Особенностями этой новолуния является то, что оно будет происходить в знаке Весов, будет делать напряженный аспект к планете Плутон, и это будет влиять на характеристику самого этого астрологического события. Новолуние в Весах – это астрологическое событие, которое очень сильно активирует темы партнерства, равновесия, красоты и эстетики", – сказала астролог.

Как отметила Ольга Ходарева, это очень дипломатичное новолуние, но вот этот напряженный аспект к Плутону указывает на то, что все же возможно некоторое разделение – кто-то очень хочет прийти к компромиссу, а внешние факторы этому не будут способствовать, или определенные силы будут мешать тому, чтобы люди нашли общий язык. Это будет очень сильно "фонить" на политической арене, и в личной жизни людей тоже будет очень сильно ощущаться.

Ключевые темы этого новолуния – это партнерство и партнерские отношения, причем как личные, так и деловые, подчеркивает она. Это достаточно благоприятный период для того, чтобы искать компромиссы, проводить переговоры о формировании новых союзов, заключении соглашений.

"Знак Весов, в котором будет происходить это новолуние, очень социальный, поэтому период новолуния благоприятен для налаживания связей, коммуникации, для того, чтобы выступать на публике и как-то взаимодействовать со своей аудиторией", – уверяет астролог.

Бьюти-процедуры и стрижка на новолуние

По мнению Ольги Ходаревой, в это новолуние люди будут испытывать растущую потребность в красоте – речь идет и о бьюти-процедурах, и обновлении гардероба, и улучшении интерьера. В целом захочется более изящно общаться, бывать в эстетичных местах. Новолуние – очень благоприятное время для того, чтобы заботиться о внешности.

Астролог поделилась, когда стричь волосы по лунному календарю правильно, чтоб новолуние дало максимальный эффект.

"Стрижки и бьюти-процедуры лучше делать после новолуния – на следующий день. И в целом в течение двух следующих недель после новолуния делать это очень благоприятно", – отметила она.

Что нельзя делать в новолуние

По словам Ольги Ходаревой, это новолуние благоприятно для того, чтобы пытаться прийти к компромиссу в партнерских отношениях, проводить переговоры о новом сотрудничестве, особенно – если это проекты в партнерстве, заключать соглашения и договариваться. Но лучше это делать не в сам день новолуния.

В то же время, предупреждает она, неблагоприятно думать исключительно о своих интересах и забывать об интересах других людей. Или наоборот – принимать решения, опираясь исключительно на мнение партнера или окружения и таким образом как бы избегать своей собственной инициативы. Неблагоприятно избегать принятия решения из-за страха конфликта или страха обострения какой-то ситуации. И, если человек испытывает чрезмерное желание помогать всем, а о себе забыть, – то так тоже лучше не делать.

Новолуние в октябре - влияние на финансы

За отношения и финансы в астрологии, говорит Ольга Ходарева, отвечает Венера, а это как раз та планета, которая управляет знаком Весов, в котором и произойдет новолуние. Энергетика этого новолуния будет подталкивать к встречам, проявлению своих симпатий, к установлению связей, многие могут вступить в новые отношения.

"Новолуние может гармонизировать уже существующие отношения - люди могут захотеть сделать что-то приятное своему партнеру. Возможно проявление дисгармонии в отношениях – станет понятно, кто берет слишком много, а кто – отдает", – подчеркнула она.

По мнению астролога, это новолуние может давать новые финансовые партнерства и сотрудничество, то есть могут заключаться новые соглашения, контракты, возможно создание новых совместных проектов. Деньги будут приходить через других людей. В целом денежный поток идет через то, насколько человек правильно выстраивает взаимоотношения со своими бизнес-партнерами.

И еще очень благоприятны инвестиции в красоту и имидж, – то есть можно делать покупки, связанные с эстетикой, особенно, если это улучшит внутреннее состояние человека.

Прогноз для разных знаков Зодиака в новолуние

Ольга Ходарева поделилась с УНИАН подробным астрологическим прогнозом для каждого знака Зодиака в это новолуние.

В жизни Овнов новолуние "подсветит" темы партнерства, наступит время для налаживания или начала отношений. Возможно выгодное сотрудничество в финансовой сфере.

У Тельцов будет фокус на балансе между работой и здоровьем. Это хороший момент для упорядочения финансов.

В жизни Близнецов наступит время для романтики, вдохновения, флирта. Могут появляться новые креативные идеи, которые принесут прибыль.

Для Раков это новолуние активирует семейную сферу, может быть важен разговор дома. Возможно, период будет благоприятным для инвестиций в жилье или комфорт.

В жизни Львов коммуникация будет ключом к успеху как в любви, так и в финансовой сфере. Могут быть интересны новые предложения или контакты.

У Девы фокус будет на финансовой стабильности. Возможна поддержка партнера или новый источник дохода.

Для Весов это очень важное новолуние, потому что оно в их знаке. Отношения и имидж могут меняться в лучшую сторону.

В жизни Скорпионов наступит время отпускать старое, готовиться к новому. Возможно завершение ненужных обязательств.

Стрельцам прогнозируются новые знакомства. Наступит хорошее время для работы в команде и для встречи новых друзей.

У Козерогов фокус на карьере, возможны новые договоренности. Профессиональный статус будет меняться к лучшему.

В жизни Водолеев возможны новые обучения, путешествия. Наступит хорошее время для обсуждения планов со своим партнером.

У Рыб на первом плане будут стоять финансовые вопросы. Возможны сделки или даже трансформация отношений.

