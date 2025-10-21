Попутно он обвинил французские власти в отвлечении внимания от реальных проблем.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить драгоценности, похищенные из Лувра в Париже, чтобы потом передать их Лувру в Абу-Даби.

Об этом он сообщил в заметке. "Я, конечно, имею в виду Лувр в Абу-Даби; никто не ворует из Лувра в Абу-Даби", - выразил убеждение он.

Попутно Дуров раскритиковал французские власти, назвав ограбление Лувра "печальным признаком упадка некогда великой страны". Он даже высказал мнение, что власти Франции якобы отвлекают людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным проблемам.

Ограбление Лувра

19 октября из музея Лувр за 4 мин похитили восемь унакальных украшений которые являются частью историко-культурного наследия Франции.

Вчера мировые СМИ опубликовали снимки похищенных украшений. Сообщалось, что среди похищенных украшений были тиары, ожерелье и серьги, некогда принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении.

Лувр в Абу-Даби

Художественный музей Лувр в столице Объединенных Арабских Эмиратов открыли в 2017 году. Там представлены, среди прочего, экспонаты разных эпох и цивилизаций, в том числе картины Пикассо, Беллини, Гогена и других.

В декабре того же года в музее выставляли самую дорогую картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Перед этим картину купил на аукционе, как тогда писали СМИ, саудовский принц.

А уже в конце марта 2018 года эта картина исчезла из музея и работники заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

