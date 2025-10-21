Ученые создали глазной имплант с ИИ, который позволяет слепым снова начать читать

Новое устройство восстанавливает центральное зрение у пациентов, ослепших из-за географической атрофии.

Европейские ученые разработали глазной имплант с элементами искусственного интеллекта под названием PRIMA. Он может помочь людям, которые потеряли зрение, снова научиться читать. Устройство восстанавливает центральное зрение у пациентов, больных географической атрофией (прогрессирующее заболевание глаз, которое в первую очередь поражает сетчатку).

Как пишет Interesting Engineering, клиническое исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) и больницы Мурфилдс показало, что с помощью устройства 84% участников эксперимента начали распознавать буквы, цифры и слова.

"Имплант испытывали на пациентах, которые ослепли из-за географической атрофии, вызванной сухой возрастной макулодистрофией (AMD) - болезнью, которая сейчас считается неизлечимой. После установки импланта участники могли читать в среднем пять строк на стандартной таблице для проверки зрения, тогда как до операции большинство из них вообще не могли ее различить", - говорится в публикации.

Отмечается, что в испытании приняли участие 38 пациентов из 17 больниц в пяти странах, в том числе из британской больницы Мурфилдс. У всех больных было потеряно центральное зрение в одном глазу вследствие сухой AMD, которая постепенно разрушает светочувствительные клетки.

По оценкам, этой формой заболевания страдают более пяти миллионов человек в мире. А имплант PRIMA стал первым в мире устройством, которое помогло восстановить способность читать через полностью незрячий глаз.

"В истории искусственного зрения это - начало новой эпохи", - отметил доцент Института офтальмологии UCL и главный консультант больницы Мурфилдс Махи Мукит.

Он отмечает, что возвращение способности читать очень положительно повлияло на настроение, уверенность и самостоятельность пациентов.

"Операция по имплантации чипа PRIMA может безопасно проводиться любым подготовленным хирургом за менее чем два часа - и это открывает путь к доступности нового лечения для всех пациентов с географической атрофией", - пояснил Мукит.

Нашли новые побочные реакции известных препаратов

Напомним, что медики находят все больше подтверждений того, что такие препараты, как Ozempic, приводят к потере зрения. Уже опубликовано несколько исследований, в которых описаны серьезные побочные реакции на препарат.

