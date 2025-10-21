Вражеская авиабомба является тяжелой для сбивания, но ее можно "сажать" РЭБами, рассказал Жмайло.

Новая российская управляемая авиабомба (КАБ) не является супероружием, но это вызов войны. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона, комментируя ситуацию с залетанием нового вражеского КАБа на Полтавщину.

Эксперт отметил, что эта авиабомба отличается от предыдущих, которые уже враг использовал на фронте, переоборудовав старые советские ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1000. Мол, сейчас россияне "играют" с реактивным двигателем.

По словам Жмайло, скорее всего, на Полтавщину залетела одна из новых разработок, которые запускаются с тактической авиации, могут преодолевать большое расстояние и имеют разную боевую часть.

Он уточнил, что это не первый случай применения этих боеприпасов, ведь подобные бомбы летели в Днепр и были сбиты, а впервые такой вид оружия зафиксировали еще весной 2025 года.

"Сложность в том, что их очень трудно сбить. Лучше всего, конечно, сбивать именно носители, но это дорогостоящий процесс", - отметил Жмайло.

Он отметил, что продолжается поиск противодействия КАБам, в частности сообщил об украинско-французской программе, которая разрабатывает средства на основе использования небольших БпЛА большой дальности, чтобы "это облако дронов фактически могло останавливать КАБ".

Жмайло пояснил, что сейчас россияне тестируют новые авиабомбы для того, чтобы их использовать массово.

"Самая большая проблема, что россияне могут наштамповать тысячи таких бомб, потому что они не дорогостоящие - где-то 25 тысяч долларов. Поэтому это однозначно тревожный звоночек. Такие бомбы могут долетать не только до Полтавы. Но есть средства противодействия, в частности это активная работа средств РЭБ", - подчеркнул он.

Он считает, что важнейшие украинские военные объекты прикрыты мощными РЭБами, и чтобы их достичь, "нужно сбросить не один-два КАБа, а как минимум - 15-16, используя облака авиации":

"Это еще один вызов этой войны, но нельзя сказать, что россияне сделали какое-то супероружие".

Новые российские КАБы

Как сообщал УНИАН, 20 октября КАБы впервые атаковали Полтавскую область. Авиабомба упала в 20-30 километрах от областного центра, то есть преодолела ориентировочно 120+ километров. Вероятно, удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р (реактивного типа) или "Гром-Э1/Э2". Отмечалось, что первые случаи применения КАБ с реактивным двигателем были зафиксированы еще в конце весны - начале лета 2025 года.

Заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал УНИАН, что россияне начали запускать по Украине управляемые авиабомбы (КАБы) с реактивной тягой, которые являются для нас новой угрозой, поскольку этот инструмент террора в ближайшем будущем враг может использовать в большом количестве.

Он подчеркнул, что россияне заинтересованы в масштабировании дешевых инструментов и тех, которые сложнее для перехвата, и пытаются ими забрасывать нашу территорию.

