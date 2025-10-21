По словам дипломата, Трамп "не готов инвестировать в достижение соглашения".

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сомневается относительно последних усилий Белого дома для завершения войны в Украине. По его словам, РФ использует этот процесс в своих интересах, а подход президента Дональда Трампа обречен на "провал". Об этом он сказал в интервью Kyiv Post.

Пайфер считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на прошлой неделе был испорчен предварительным разговором американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Очевидно, что президент Трамп снова попал в ловушку Путина во время телефонного разговора в четверг. Я думаю, что в пятницу вы получили совсем другой результат, чем могли бы получить два дня назад", - подчеркнул дипломат.

Видео дня

Пайфер добавил, что больше всего разочаровало в этой встрече стремление Трампа заставить Украину уступить территорию.

"Президент Зеленский и украинцы, видимо, очень разочарованы тем, что Белый дом, кажется, не понимает, почему они не готовы отдать весь Донбасс", - отметил он.

По словам экс-посла, это свидетельствует о более глубоком недоразумении со стороны американской стороны.

"Меня также разочаровало, что, судя по всему, господин [Стив] Уиткофф снова сказал: "Поскольку все в Донецкой области говорят по-русски, они хотят быть русскими", что, по моему мнению, абсолютно не соответствует действительности", - уверен дипломат.

Пайфер подчеркнул, что удержание позиций на Донбассе является стратегической необходимостью.

"Отказ от этой территории означал бы сдачу оборонительных линий, которые уже три с половиной года сдерживают российскую армию. Я просто не понимаю, почему они не понимают, что на данный момент Украина просто не может этого сделать", - подчеркнул он.

Бывший посол также видит мало перспектив для значительной поддержки со стороны Белого дома, особенно в плане давления на РФ. По его словам, Трамп "не готов инвестировать в достижение соглашения".

"Если бы он относился к этому серьезно. Трамп искал бы способы оказать дополнительное давление на Россию. Он давил бы на Москву, чтобы изменить расчеты Путина, чтобы Путин понял, что дальнейшие попытки победить на поле боя потерпят неудачу и будут означать лишь большие политические, экономические и военные расходы для России", - отметил Пайфер.

Кроме того, дипломат считает выбор Будапешта для будущего саммита Трампа и Путина победой Москвы.

"Я думаю, что россияне, безусловно, рады поехать в Будапешт. Это одно из немногих мест в Европе, где они на самом деле могли бы встретиться", - считает он.

В то же время Пайфер добавил, что встреча может быть просто "повторением того, что произошло на Аляске, где, казалось, Путин убедил Трампа согласиться на так называемое "понимание", которое содержало ряд ловушек для Украины".

"Я не уверен, учитывая то, что, по крайней мере публично, позиция России остается неизменной, почему кто-то считает, что Будапешт даст другой результат, чем Аляска?", - спросил экс-посол.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште - последние новости

Ранее историк и аналитик в области внешней политики Макс Бут писал, что Трамп каждый раз ведется на ложь Путина, поэтому встреча в Будапеште ничего не изменит. Известно, что сначала президент США заявлял о возможности отправки Украине крылатых ракет "Томагавк", после чего обеспокоенный Путин позвонил лидеру США и убедил его встретиться в Венгрии. Это свидетельствует о том, что Трамп в очередной раз подвергается влиянию российского диктатора.

"Нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на новые уступки - во время телефонного разговора на прошлой неделе Путин повторил свои требования к Киеву сдать территории, которые российская армия еще не завоевала, - но Трамп просто не может отказать своему российскому коллеге", - подчеркнул Бут.

В то же время высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала вероятный визит Путина в Будапешт. Она подчеркнула, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира приветствуются, но также важно, чтобы и президент Украины Владимир Зеленский встретился с российским лидером.

Однако Каллас добавила, что "неприятно видеть, что человек, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, действительно приезжает в европейскую страну".

Вас также могут заинтересовать новости: