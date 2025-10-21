Поиск новых источников поставок происходит на фоне давления на Индию со стороны Запада.

Индийская компания Reliance Industries Ltd, которая является крупнейшим покупателем российской нефти, купила по меньшей мере 2,5 миллиона баррелей "черного золота" у других поставщиков, сообщает Bloomberg, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, частный нефтепереработчик купил, в частности, иракскую нефть сорта Basrah Medium, а также катарское сырье марок Al-Shaheen и Qatar Land. Собеседники журналистов отмечают, что компания, кроме российской, покупает нефть и на Ближнем Востоке, но "недавний всплеск покупки был более активным, чем обычно".

Источники издания добавляют, что кроме покупки сырья Reliance также делает запросы к большому количеству потенциальных контрагентов о наличии нефти из региона, которая по качеству похожа на российскую.

Издание отмечает, что увеличение объема закупок нероссийской нефти индийским нефтепереработчиком происходит на фоне давления на Индию, чтобы она ограничила покупку нефти из РФ.

15 октября президент Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить все закупки российского "черного золота", хотя Нью-Дели официально не подтвердил его слов. В свою очередь местные нефтеперерабатывающие компании в целом заявили, что сократят, но не прекратят закупки у производителя ОПЕК+.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

Еще летом 2025 года в Индии заговорили о потенциальной готовности отказаться от российской нефти. На фоне усиления давления администрацией Трампа на покупателей российского сырья, министр нефти Индии Хардипа Сингх Пури в июле 2025 года заявил об отказе от импорта "черного золота" из РФ в случае попадания его под вторичные американские санкции.

Индия даже сделала шаг на пути к "окончательному прощай" российской нефти. В начале августа стало известно, что индийские государственные НПЗ остановили покупку сырья из "страны-агрессора".

Однако на фоне провала в американо-индийских торговых переговорах и, в общем, "похолодания" в отношениях между странами, индийские чиновники заявили, что и в дальнейшем будут покупать российскую нефть.

Впрочем, в сентябре в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели произошло потепление, и Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти, однако, при условии разрешения Вашингтона на импорт нефти из Венесуэлы или Ирана.

