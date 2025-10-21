Строки одного из предсказаний связывают с растущими державами на Востоке, в то время как Запад будет приходить в упадок.

Самая леденящая душу тема в катренах Нострадамуса - это призрак войны, поскольку один из отрывков, упоминающий Марса и святилища, обагренные кровью, современные интерпретаторы связывают с возникновением Третьей мировой войны.

Как пишет Daily Mail, рост напряженности в Тайваньском проливе, продолжающаяся война в Украине и трения между НАТО и РФ подпитывают эту риторику.

Нострадамус писал: "Когда Марс будет управлять своим путем среди звезд, святилище окропит человеческая кровь. Три огня поднимаются с восточной стороны, а Запад теряет свой свет в тишине".

Эти строки связывают с растущими державами на Востоке, в то время как влияние и стабильность Запада будут приходить в упадок.

Французский астролог также предвидел новые войны, эпидемии и падение с неба космического огненного шара, который, по мнению его последователей, может быть астероидом или атомной бомбой.

Марс, символизирующий войну и агрессию, указывает на период, где доминирует насилие, в то время как "человеческая кровь окропит святилище" подразумевает страдания даже в священных или защищенных местах.

"Три огня", поднимающиеся с Востока, часто интерпретируются как конфликты или возникновение могущественных держав в Азии.

"Пророчества" Нострадамуса - это сборник из 942 поэтических четверостиший, написанных в загадочном, аллегорическом стиле.

Его труды иногда трактуются как предвидение космической угрозы: "Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы - молит мир. Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс".

Некоторые интерпретируют это как астероид или комету, в то время как другие предполагают, что это может быть атомная бомба, которая уничтожит и науку и судьбу человечества.

Он предсказал, что ресурсы иссякнут, что зловеще отражается в нынешней ситуации в Украине.

"В течение долгой войны вся армия истощена, так что у нее нет денег на солдат; вместо золота или серебра они придут к кожаным монетам, галльской латуни и полумесяцу Луны", - написал он.

Как отметило издание, ситуация с ресурсами в некоторых частях мира действительно оставляет желать лучшего, что делает пророчество Нострадамуса об истощении ресурсов пугающе актуальным.

Нострадамус также предвидел, что после окончания одной войны в Англии может разразиться другая, сопровождаемая смертоносной чумой: "Королевство будет отмечено войнами столь жестокими, что появятся враги внутри и снаружи. Великая эпидемия прошлого вернется, и нет врага смертоноснее под небесами".

Некоторые интерпретируют это как последствия Brexit или потенциальный конфликт из-за монархии.

Он даже предвидел климатические катастрофы в Бразилии, где находятся тропические леса Амазонки: "Сад мира рядом с новым городом, на пути к горам: его схватят и бросят в бочку, заставят пить воду, отравленную серой".

Еще один повторяющийся мотив - восхождение "таинственного лидера", который может основать "водную империю", возможно, символизирующую меняющиеся союзы или новые центры власти в стратегически важных морских регионах, особенно актуальных в сегодняшнем мире.

