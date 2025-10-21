Кроме ударных AH-1Z Viper, Украина закупает транспортные вертолеты UH-1Y Venom компании Bell.

Украина закупит у США ударные вертолеты AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom компании Bell. Этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией, сообщает Defense Express.

Отмечается, что, по данным компании, соглашение предусматривает "оценку подходов к промышленному сотрудничеству", а также "сотрудничества Bell с правительством США" с целью организации продажи через программу Foreign Military Sale, FMS.

"В случае закупки оружия у США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", - пояснили эксперты Defense Express.

По их словам, заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном с целью ускорения этого процесса".

В компании отметили, что "эта инициатива разрабатывалась уже некоторое время, и мы с нетерпением ждем ее завершения".

"В конце концов, именно так и строится сотрудничество с любыми уважаемыми оборонными компаниями. Потому что в этой ситуации просто невозможно не вспомнить о скандале "Укроборонпрома" времен Юрия Гусева с заявлением о производстве на Одесском авиазаводе американского вертолета, который в итоге оказался не Bell, не Iroquois и не военным", - говорится в материале.

Эксперты рассказали, что AH-1Z Viper и UH-1Y Venom - "это очень глубокие и уже последние модернизации легендарных вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois".

"При этом последний вообще культовая машина времен Вьетнама. И с точки зрения очень назревшей замены советской "пары" Ми-24 и Ми-8, оба вертолета от Bell также рассматриваются, как "пара", потому что имеют 85% общих деталей, что значительно упрощает обслуживание", - утверждают они.

По словам экспертов, сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США, а также поставляются на экспорт. Среди последних покупателей - Чехия, которая в 2019 году заказала 4 ударных AH-1Z Viper и 8 транспортных UH-1Y Venom за 622 млн долларов.

Также, как рассказали в Defense Express, право на закупку 12 AH-1Z Viper по скидке благодаря поставкам оружия для Украины получила Словакия: вместо около 1 млрд долларов цена была уменьшена до 600 млн долларов.

"Но в конце 2024 года Братислава отказалась от закупки ударных вертолетов AH-1Z Viper и вообще от машин от Bell. А вместо них выбрала закупку 12 транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk за который отвечает Lockheed Martin", - говорится в статье.

Боевые вертолеты для Украины

Как писал ранее УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении защиты энергетики. По его словам, украинские силы будут укреплены боевой авиацией, а именно - дополнительными вертолетами для защиты объектов энергетики.

"Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации. Поручил соответствующей команде оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры", - сообщил Зеленский.

