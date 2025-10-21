Воздух днем может прогреться даже до 14 градусов тепла.

В Киеве на этой неделе ожидается постепенное повышение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

На вопрос о том, каким эта неделя будет для Киева, она отметила, что происходит постепенное повышение температуры.

Так, с 21 октября ожидается до +11°...+12°. "Затем, во второй половине недели, - уже +13°...+14°, может, даже немного в этих пределах", - рассказала эксперт.

Пока что до 23 октября - без осадков, а 24 числа может быть дождь во время прохождения атмосферного фонда, но температурный фонд будет выше.

Птуха также отметила, что ночь на 22 октября еще будет прохладная, с температурой лишь около +3°, но в дальнейшем ночью будет уже +6°...+9°.

Погода в Украине меняется - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что до 1 ноября ожидаются периоды с потеплением. По ее словам, 21 октября в Украине потеплеет.

Так, температура в течение дня составит 9-13 градусов тепла, а на юге и западе - 10-15. В то же время на северо-востоке еще будет прохладнее с +7-9 градусов днем.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил, что в Украине в ближайшие ночи ожидаются заморозки. В частности, ночью 23 октября заморозки ожидаются в восточных и в Сумской областях.

