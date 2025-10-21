Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня.

Сегодня, 21 октября, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. Вследствие обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В ведомстве отметили, что выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за российских ударных БПЛА, восстановление потребителей начнется, как только позволит ситуация с безопасностью.

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов - сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - сообщили в "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" также отметили, что сегодня в течение суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Там также призвали украинцев ограничить пользование мощными электроприборами и не включать несколько таких приборов одновременно до 22:00.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Россия уже который год обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. 21 октября россияне массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объект теплоснабжения и энергообъект в двух громадах.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщал, что Россия также активно атакует объекты газотранспортной системы, которые используются для обеспечения городов и сел "голубым топливом".

20 октября президент Владимир Зеленский заявил о решении укрепить украинские силы боевой авиацией, и в частности - дополнительными вертолетами для защиты объектов энергетики.

