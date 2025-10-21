Пользователю попалась уникальная видеокарта GTX 2080 Ti: о её существовании ходили слухи

Похоже, это прототип, который был сделан ещё до создания бренда RTX.

Пользователю Reddit под ником RunRepulsive9867 попался редкий прототип видеокарты NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti. На фотографиях устройство выглядит как Founders Edition из поколения Turing с серебристым корпусом и двумя вентиляторами охлаждения.

Интересно, что на корпусе указано "GeForce GTX", а не "RTX". Скорее всего, это значит, что видеокарта была изготовлена до того, как NVIDIA утвердила бренд RTX, подчёркивающий поддержку трассировки лучей. По словам RunRepulsive9867, он случайно наткнулся на карту, купив весь компьютер на Facebook Marketplace за 500 долларов.

Проверка через утилиту GPU-Z показала, что внутри это действительно RTX 2080 Ti, но с нестандартными характеристиками: 12 ГБ видеопамяти GDDR6 вместо привычных 11 ГБ, более широкая 384-битная шина и увеличенная пропускная способность памяти. Кроме того, у прототипа оказалось больше блоков ROP и TMU, хотя упоминаний о наличии RT-ядер не было.

Судя по параметрам, NVIDIA изначально тестировала более мощную конфигурацию чипа TU102, прежде чем утвердить финальный дизайн RTX 2080 Ti. Не исключено и то, что карта предназначалась для экспериментальной версии Titan или профессиональной модели, которая так и не вышла в продажу.

Ранее мы рассказывали, что блогер воскресил RTX 5070 Ti после удара молнии, переставив ей детали с видеокарты AMD. Правда, в нагрузке GPU блогер тестировать не стал - риск слишком велик.

