Повышение температуры будет постепенным.

В ближайшие дни атмосферное давление в Украине будет колебаться и будет преобладать погода без осадков, а температура несколько повысится. В частности, на юге местами будет до +18°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 21-23 октября спокойную погоду в Украине будет определять поле слабо повышенного давления и прохладная воздушная масса, температура в которой будет очень зависеть от прояснений.

В целом, по прогнозу, будет преобладать погода без осадков. Однако 21 октября небольшие дожди пройдут на Левобережье. Ночью 22 октября на востоке страны местами также пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью 24 октября будет дождливо в западных областях, а днем - по всей стране снова будет дождливо, кроме востока.

Температура ночью составит +1°...+6°, в четверг в восточных и Сумской областях заморозки в воздухе 0°...-5°. Днем температура составит +6°...+13°, но в течение 22-23 октября на западе и юге страны потеплеет до +16°.

24 октября станет еще теплее. Ночью уже будет +4°...+10°, на востоке +1°...+7°; днем воздух прогреется до +9°...+15°, а на юге термометры покажут от +12° до +18°.

Потепление в Украине - подробности

В комментарии Погода УНИАН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие дни погода еще будет переходная.

Начиная с 22 октября, будет немного теплее, впрочем это все равно нестабильная погода с антициклоном. Может периодически дожди с перерывами на прояснениями.

В то же время уже на следующей неделе температура снова может несколько снизиться. "Пока не можем сказать, что стабильно до конца месяца будет держаться в пределах значений, которые будут немного повышаться с 22-го", - сказала представительница Гидрометцентра.

