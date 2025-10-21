В новой версии iOS 26 появится настройка, которая отключит самую спорную фичу новых iPhone

Теперь дизайн Liquid Glass можно сделать более читабельным.

Apple продолжает доводить до ума свой стеклянный дизайн в iOS 26. В новой бета-версии iOS 26.1 появилась настройка, которая позволяет сделать элементы интерфейса Liquid Glass менее прозрачными, чтобы улучшить читаемость текста и значков.

Liquid Glass - одно из главных визуальных новшеств новой iOS. Однако после релиза пользователи жаловались, что из-за слишком сильной прозрачности интерфейс местами мешает восприятию контента. Теперь Apple решила пойти навстречу и добавила выбор между режимами "Clear" и "Tinted".

Опция доступна в меню Настройки > Экран и яркость > Liquid Glass. Та же функция появилась и в бета-версиях iPadOS 26.1 и macOS 26.1. По данным MacRumors, разница между режимами не кардинальная, но вариант "Tinted" визуально приятнее и обеспечивает лучший контраст с текстом.

Кроме того, в iOS 26.1 появилась ещё одна полезная мелочь - теперь можно отключить свайп к камере с экрана блокировки. Это пригодится тем, кто не хочет, чтобы кто-то мог делать снимки, не разблокировав телефон. Настройка находится в разделе Настройки > Камера > Lock Screen Swipe to Open Camera.

Ранее мы рассказывали, что в iOS 26 можно управлять iPhone при помощи языка и мимики. В соцсетях уже завирусились видео, где пользователи применяют новую функцию для того, чтобы листать ленту тиктока.

