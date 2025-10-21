По словам финского лидера, европейские страны должны давить на Россию.

Президент США Дональд Трамп на "100%" предан защите своих союзников по НАТО, а Европа достигнет своих целей по перевооружению уже через пять лет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Times.

В то же время политик предупредил, что РФ согласится на серьезные переговоры о прекращении огня в Украине только в том случае, если ее заставят пойти на уступки из-за усиления экономических трудностей.

По словам Стубба, "реалистично" считать, что Трамп может использовать благоприятный "попутный ветер" от своего мирного плана между Израилем и ХАМАСом, чтобы добиться окончания войны, но "Россия не придет добровольно к столу переговоров".

Также президент Финляндии рассказал о двухступенчатом плане действий, который начинается с прекращения огня и мер по построению доверия, таких как обмен пленными и возвращение украинских детей, которых похитила Россия. Он считает, что все остальные вопросы, среди которых территориальные уступки и вывод российских войск, будут обсуждаться только на втором этапе.

"Мы должны продолжать давить на Россию. Но если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность. Но я думаю, что Европа не отменит санкции в один миг", - отметил Стубб.

Политик добавил, что он также хотел бы, чтобы доходы РФ были ограничены путем значительного снижения верхнего предела цены ЕС на импорт российской нефти, которая сейчас составляет 47,6 долларов за баррель.

"Это изменит правила игры. Мы знаем, что россияне очень озабочены этим. И у них есть основания для беспокойства, ведь их военные казны и резервы сейчас пустеют", - заверил президент Финляндии.

В The Times напомнили, что некоторые высказывания администрации Трампа о Европе вызвали беспокойство и заставили некоторые правительства стран ЕС начать разрабатывать планы обороны на случай, если США откажутся защищать своих союзников от атаки РФ.

Однако Стубб настроен оптимистично и отмечает, что это лишь начальные трудности переходного периода, в котором США будут делать "немного больше", а европейцы - значительно больше для своей обороны.

"Я вижу 100-процентную преданность Соединенных Штатов и президента Трампа альянсу... Я не беспокоюсь по этому поводу. Мы, европейцы, должны воспринимать мир таким, какой он есть, быть реалистами и думать о том, что будет дальше. НАТО остается основным столпом коллективной обороны. И в рамках этой коллективной обороны США в прошлом году обеспечили 40% потенциала. В этом году они обеспечат 36%. Но они не откажутся от своего лидерства как главного гаранта безопасности Европы", - подчеркнул финский лидер.

Когда у него спросили сколько времени может понадобиться европейцам, чтобы восстановить свою оборону до уровня, необходимого НАТО, Стубб ответил:

"Я думаю, что это переходный период, поэтому я не могу назвать точную дату, но я бы сказал, что это будет скорее пятилетний цикл, чем десятилетний, и сейчас мы движемся быстро".

Президент Финляндии считает, что если есть что-то, чего Европа до сих пор не понимает в Вашингтоне, то это склонность думать, что политика Трампа "Америка превыше всего" является "временным спазмом", а не новой постоянной чертой американской политики.

"Люди, видимо, ошибаются, когда считают, что Мага - это лишь временное явление. Это не так. Я не вижу, чтобы это исчезло. Это почти как противовес движениям за гражданские права 1960-х годов, и теперь, в 2020-х, мы начинаем видеть восстание против них. И это будет продолжаться некоторое время. Вопрос в том, как вы будете с этим справляться", - подытожил Стубб.

Угроза для НАТО со стороны РФ - последние новости

Ранее фельдмаршал британской армии лорд Дэвид Ричардс заявил, что Путин знает, что НАТО не вступит в войну на стороне Украины. По его словам, Запад поощрял Украину бороться, но не предоставил ей средств для победы.

"Перспективы для Украины не очень хорошие, если мы не вступим в войну вместе с ним. Но мы этого не сделаем. И россияне, кстати, это прекрасно понимают", - подчеркнул Ричардс.

В то же время руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг ответил, готова ли РФ к войне с НАТО. Он отметил, что не верит, что российские военные готовы к такому вторжению.

"Мне кажется, что Путин снова получает искаженные или просто неточные разведданные от своих внешних и внутренних служб относительно готовности Запада реагировать на те провокации, которые Россия уже осуществляет и готовит прямо сейчас. Нет сомнений, что если Россия и в дальнейшем будет посылать беспилотники или самолеты над территорией НАТО, рано или поздно они будут сбиты. Это станет серьезным этапом эскалации, последствия которого трудно будет предсказать", - предупредил Данненберг.

