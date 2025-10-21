Он сказал, что большая часть Украины якобы "останется под властью нацистов", если пойти на перемирие сейчас.

Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения первопричин "украинского конфликта", противоречат тому, о чем договорились президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на Аляске. Такое завление сделал министр иностанных дел России Сергей Лавров.

По его словам, он обсудил с госсекретарем США Марко Рубио текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа.

"Немедленное прекращение огня на Украине означало бы только одно - большая часть Украины остается под властью нацистов", - продолжил свои бредовые высказывания Лавров.

Министр заявил, что продолжит телефонные контакты с Рубио.

"Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что эта встреча Рубио с Лавровым нуждается в тщательной подготовке. Он сказал, что "нельзя отложить то, о чем не было договоренности".

Встреча Лаврова и Рубио

Ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио "пока отложена", сообщили CNN источники в Белом доме. Рубио и Лавров должны были провести переговоры, чтобы подготовить саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Однако теперь, как отмечает CNN, организация скорой встречи лидеров двух стран "может оказаться под угрозой".

