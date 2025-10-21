В среду, 22 октября, в Украине будет преобладать сухая и не очень холодная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Теплее всего, по ее словам, будет на юге и западе, где воздух прогреется до +12...+16 градусов. Только на Ровенщине будет холоднее, +8...+11 градусов. На остальной территории Украины днем предполагается +7...+12 градусов.
Ближайшей ночью столбики термометров покажут +1...+8 градусов, а при прояснениях возможны заморозки.
В большинстве областей ожидается погода без осадков, но с облачностью и туманами. Только в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области пройдут локальные дожди.
Погода в Киеве
В Киеве 22-го октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Без существенных осадков в столице в среду.
Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила Погода УНИАН, что в Киеве постепенно станет теплее.
Уже во второй половине недели воздух в столице будет прогреваться до +13°...+14°. Ночи также станут теплее, +6°...+9°.
До 23 числа в Киеве будет сухо, а с 24 числа может быть дождь во время прохождения атмосферного фронта.