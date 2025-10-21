В ряде областей 22 октября пройдут дожди, но в большинстве регионов будет преобладать погода без осадков.

В среду, 22 октября, в Украине будет преобладать сухая и не очень холодная погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Теплее всего, по ее словам, будет на юге и западе, где воздух прогреется до +12...+16 градусов. Только на Ровенщине будет холоднее, +8...+11 градусов. На остальной территории Украины днем предполагается +7...+12 градусов.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут +1...+8 градусов, а при прояснениях возможны заморозки.

В большинстве областей ожидается погода без осадков, но с облачностью и туманами. Только в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области пройдут локальные дожди.

В Киеве 22-го октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Без существенных осадков в столице в среду.

Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила Погода УНИАН, что в Киеве постепенно станет теплее.

Уже во второй половине недели воздух в столице будет прогреваться до +13°...+14°. Ночи также станут теплее, +6°...+9°.

До 23 числа в Киеве будет сухо, а с 24 числа может быть дождь во время прохождения атмосферного фронта.

