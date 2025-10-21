Сфотографировать ее удалось в Одесской области.

В ночь на 21 октября в небе над Украиной была заметна комета C/2025 A6 Lemmon.

Эту комету обнаружили только 3 января 2025 года. Её орбитальный период составляет примерно 1350 лет, а ближайшее прохождение к Солнцу ожидается 8 ноября 2025 года, когда она подойдёт к нему на расстояние около 79 млн км. После этого период обращения уменьшится до приблизительно 1150 лет.

Минувшей ночью было максимальное сближение с Землёй, благодаря чему комету можно было увидеть невооружённым глазом на вечернем небе.

Снимки уникальной кометы, в частности, удалось сделать в городе Рени Одесской области.

Комета C/2025 A6 Lemmon - что о ней известно

Интересно, что первоначально эту комету приняли за астероид. Однако анализ данных показал наличие плотной комы. Позднее удалось зафиксировать и короткий хвост.

Летом 2025 года комета временно "пропала" в ярком солнечном сиянии, но 2 июля вновь появилась на утреннем небе - заметно ярче, чем прогнозировали астрономы.

2 ноября комета пересечёт небесный экватор, продолжая свой долгий путь по Солнечной системе.

