ВАКС избрал меру пресечения для экс-главы Госпогранслужбы

Он не имеет права покидать пределы территории страны без разрешения следователя, прокурора или суда.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, бывших топ-чиновников ГПСУ уличили в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. К уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы - 2 млн грн залога", - говорится в сообщении.

На обоих подозреваемых был возложен ряд процессуальных обязанностей, срок действия которых - до 30 марта.

В частности, являться к следователю, прокурору и суду по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы.

Кроме того, они должны воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении; оставить на хранение в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Согласно информации "Суспільного", речь идет о бывшем главе ГПСУ Сергее Дейнеко и нынешнем начальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Александре Марущаке.

Дело Дейнеки

Как сообщал УНИАН, в начале года президент Украины Владимир Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ. Затем он стал советником министра внутренних дел.

22 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП проводили обыски у Дейнеко в рамках расследования дела о получении неправомерной выгоды, связанной с контрабандой сигарет в 2023 году.

В НАБУ позже уточнили, что речь идет о систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Среди подозреваемых - бывший глава ГПСУ, генерал; начальник отдела пункта пропуска и бывшее должностное лицо ГПСУ.

Впоследствии сообщалось, что Дейнеко уволили с военной службы по решению Военно-врачебной комиссии.

