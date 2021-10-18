Нелегалов завозили в Украину под видом студентов.

Правоохранители разоблачили дельцов, которые незаконно легализовали в Украине 3,5 тыс. иностранцев. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фирм по набору иностранных студентов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Вместо обучения "клиенты" использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине или как перевалочный пункт в страны Европейского Союза. Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства относительно каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций. В Киеве и Днепре был проведен ряд обысков, по результатам которых правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации; документы (среди них около 3,5 тыс. личных дел иностранных граждан); печати фирм-контактеров; значительные суммы наличности.

Читайте такжеСБУ задержала преступников, скрывавшихся под именами погибших военных (видео)В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или содействие террористической организации), продолжаются процессуальные действия.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше задержали украинца, который перевозил 27 нелегалов из Ирака.

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Автор: Дмитрий Хилюк