Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов.

В Польше задержали гражданина Украины, перевозившего в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает пограничная служба в Польше.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов.

"Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - говорится в сообщении польских пограничников.

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Напомним,белорусские пограничники обстреляли польских солдат, патрулировавших границу.

"Патруль белорусской службы стрелял в направлении солдат польского войска, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, белорусский солдат использовал холостые патроны. Возможно, этот выстрел сознательно был направлен не в цель. Таких провокаций мы видим все больше", - заявила спикер пограничной службы Польской Республики Анна Михальская. По ее словам, инцидент произошел в четверг вечером, 7 октября.

С начала августа Польская пограничная служба предотвратила 15 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы с территории Беларуси.

Автор: Денис Прядко