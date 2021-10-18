Министерство обнародовало для обсуждения проект соответствующего правительственного постановления.

Министерство экономики Украины предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, которое министерство обнародовало для обсуждения.

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В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается повысить на 8,3%; на виски, ром и джин – на 8,4%; на коньяк и бренди – на 4,8-8,3%.

На 8,2-34,2% должна вырасти цена на винодельческую продукцию – сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки предлагается не менять.

"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн; уменьшение количества смертей, происходящих из-за употребления алкоголя", - говорится в пояснительной записке к документу.

Цены на алкоголь и сигареты:

В Украине за 2021 год существенно поднялись цены на алкоголь и сигареты.

Так, пиво отечественного производителя с июня 2020 года по июнь 2021 года прибавило в цене в среднем на 5,7% (до 18,59 гривень за 0,5 литра).

Стоимость водки увеличилась на 1,3% (до 93,31 гривень за 0,5 литра). Столовые вина также прибавили в стоимости на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 литра).

Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 гривень за пачку (20 штук), что на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Сигареты без фильтра сейчас можно купить в рознице по 42,87 гривень за пачку (дороже на 20,3%).

В мае Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагало повысить оптовые и розничные цены на ряд алкогольных напитков.

В частности, предполагалось, что розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 6,2%; на виски, ром и джин - на 5,9%; на коньяк (бренди) - на 5,5%; на сидр, сброженные ягодные и фруктовые соки с содержанием спирта не более 8,5% об., вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов - на 8,2-34,2%.

Потребительские цены в июне 2021 года против мая 2021 года увеличились в целом на 0,2%. В сравнении с июнем 2020-го - на 9,5%, а по сравнению с декабрем 2020 года - на 6,4%.

15 июля 2021 года в Украине взлетели цены на алкоголь и сигареты.

С зимы по лето 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,3%.

13 сентября 2021 года появилась информация о том, что в Украине будет изменена методика расчета минимальных цен на алкоголь.

Автор: Дмитрий Шварц