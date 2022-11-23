Во время последних атак по Львовщине одна из пользовательниц "TikTok" запостила видео, на котором радуется обстрелам РФ по украинской инфраструктуре.

Служба безопасности Украины установила женщину, которая вела стрим во время осуществления ракетных ударов по Львовщине.

Об этом сообщило Управление СБ Украины во Львовской области.

Отмечается, что во время последних атак по Львовщине одна из пользовательниц TikTok запостила видео на котором радуется обстрелам, которые осуществляет РФ по украинской инфраструктуре.

Видео дня

"Оперативники СБУ установили пророссийскую поклонницу и после ее возвращения во Львов пришли в гости", - говорится в сообщении.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

В частности, на Львовщине российские ракеты попали в три объекта критической инфраструктуры.

Через массированную атаку РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

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