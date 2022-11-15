Он подчеркнул, что враг своего не добьется.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине.

Соответствующее видеообращение Зеленский опубликовал в соцсетях. По его словам, более 80 ракет уже выпущено по Украине - большинство по энергетической инфраструктуре.

"Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется", - подчеркнул президент.

Видео дня

Зеленский добавил, что вероятно нанесение еще около 20 ударов по стране.

"Поэтому очень прошу вас: берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары отключили энергетику во многих городах. Мы работаем, все восстановим, все переживем", - подчеркнул он.

Свое обращение к гражданам глава государства завершил словами "слава Украине" и "вы - молодцы".

Массированная ракетная атака России по Украине 15 ноября

15 ноября Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попадании в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сегодня Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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