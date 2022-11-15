В частности, об этом сообщили главы Киевской, Сумской и Черкасской областных военных администраций.

Из-за вражеских ударов в Киеве и ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Об этом в Telegram сообщили главы Киевской, Сумской и Черкасской областных военных администраций.

"В регионе вводятся экстренные отключения электричества", - отметил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Об этом же сообщили и председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Кроме того, в "ДТЭК Киевские электросети" заявили, что из-за ракетных обстрелов со стороны РФ по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в столице вынуждены начать экстренные отключения света.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - объяснили в ДТЭК.

Ракетная атака РФ по Украине: детали

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.

Сейчас известно о работе ПВО в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киеве.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, одновременно зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также вражеская ракета сбита над Сумщиной.

О взрывах сообщил также мэр Львова Андрей Садовый. Впоследствии он сообщил, что часть города осталась без электроэнергии.

В Харьковской области сообщили о попадании вражеских ракет в городе. Впоследствии стало известно, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе области. Харьков частично обесточен.

Также враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира, в городе нет света.

В Кременчугском районе Полтавщины враг нанес удар по объекту инфраструктуры.