Сейчас одновременно пользоваться электроэнергией могут лишь 30% абонентов области.

Для полного восстановления поврежденных вследствие ракетных ударов энергообъектов на Львовщине может понадобиться 8-12 месяцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, отметив при этом, что сейчас одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов области.

"Последствия ракетных ударов, которые произошли на Львовщине вчера, хуже, чем последствия тех, которые были в октябре. Два из трех ударов, которые зафиксировали вчера - это повторные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры нашей области", - заявил председатель ОВА.

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Он добавил, что все три объекта получили критические повреждения.

"Чтобы полностью восстановить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев", - отметил Козицкий.

Он отметил, что энергетики работали на протяжении всей ночи.

"По состоянию на этот час Львовщина подключена на 95%. Но прошу каждого и каждую по-особенному экономно потреблять электроэнергию, так как питание происходит по временной схеме", - подчеркнул председатель ОВА.

Удар по Украине 15 ноября:

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

15 ноября 2022 года мобильные операторы обратились к украинцам на фоне перебоев со связью и интернетом и предупредили о проблемах со связью из-за отключения электричества.

16 ноября украинцев предупредили об экстренных отключениях света.

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