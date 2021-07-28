В комментариях под записью пишут, что у "героини" видео ранее социальные службы отбирали детей.

В городе Орехов Запорожской области женщина громко кричала на маленькую дочь и угрожала, что отдаст в интернат.

Инцидент произошел в паспортном столе на глазах у других посетителей. Об этом пишет в Instagram "Орехов сегодня" и публикует соответствующее видео.

Читайте такжеВ Виннице педагог угрожала отрезать половой орган мальчику с синдромом Дауна (видео)Как рассказали очевидцы, мать таскала девочку за уши, не давала ей попить, а когда ребенок просился в туалет, кричала: "С*ы тут".

"Угрожала ей, что "даст по башке". Девочку обещала отдать в интернат и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома", - пишет "Орехов сегодня".

Сам ребенок выглядит запуганным и неухоженным, говорят свидетели произошедшего.

В комментариях возмущенные пользователи спрашивают, почему никто не встал на защиту ребенка, не пристыдил мать или вообще не вызвал копов.

Также в сети появилась информация о том, что женщина якобы уже прославилась на одном из социальных шоу, после которого у нее отбирали детей.

Ранее в Киеве правоохранители спасли 6-летнюю девочку, над которой издевалась мать. О жестоком обращении с малолетней на спецлинию 102 рассказали соседи. Они заявили, что слышат крики ребенка.

Автор: Ольга Робейко