В Киеве правоохранители спасли 6-летнюю девочку, над которой издевалась мать.
Об этом сообщает полиция Киева.
О жестоком обращении с малолетней на спецлинию 102 рассказали соседи. Они заявили, что слышат крики ребенка.
Читайте такжеПод Киевом 19-летний парень заказал убийство своего отца ради получения наследства (фото)На место событий выехали полицейские.
«Правоохранители попытались пообщаться с матерью ребенка, но женщина в категорической форме отказалась открывать дверь. Кроме этого, в доме были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья ребенка», – говорится в сообщении.
В итоге дверь решили выламывать.
«Когда мы зашли внутрь и пообщались с девочкой, то выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела», - рассказал один из полицейских.
На место вызвали врачей, которые осмотрели малолетнюю и госпитализировали ее в больницу. Девочка в удовлетворительном состоянии.
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