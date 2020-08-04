В Сумах группа подростков месяцами издевалась над 6-летним мальчиком

На одном из видео видно, как ребенка заставляют кушать испражнения собаки, на других - заставляли мальчика садиться на сломанный зонтик и бутылку.

Полиция Сум переквалифицировала издевательство семерых подростков над 6-летним мальчиком на протяжении нескольких месяцев с "хулиганства" на "изнасилование", а все после вмешательства горожан, которые перекрыли железнодорожные пути, чтобы привлечь внимание к событиям и недостаточным действиям правоохранителей в отношении преступления.

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В полиции заявили, что с подростками и родителями неоднократно проводились беседы и даже были взысканы штрафы с мамы одного из юношей. Однако он со своей компанией еще с марта подвергали моральному и физическому издевательству 6-летнего ребенка, снимали все на видео и выкладывали в YouTube.

На одном из видео видно, как ребенка заставляют есть испражнения собаки, на других - заставляли мальчика садиться на сломанный зонтик и бутылку, сообщает ТСН.

Местные жители, которые выходили на протест, также рассказывали, что подростковая банда, состоящая из 12-14 летних учеников местной школы №16, держит в страхе весь район «Добровольный» в Сумах. Они могут нападать на взрослых, бить и обворовывать.

После протестов полиция провела расследование, опросила очевидцев и участников событий, а также просмотрела видео. Сейчас составлены административные протоколы на родителей всех установленных подростков по ст. 184 о невыполнении родительских обязанностей Административного кодекса.

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