Синоптик Наталья Диденко уже назвала дату, когда погода изменится.

Сегодня и завтра в Украине еще продлится теплая комфортная погода, а потом ситуация изменится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко. В частности, по ее данным, ожидается похолодание и увеличение количества осадков.

Так, по ее прогнозу, 18 июня в большинстве областей ожидается сухая погода. Ветер будет порывистым. Такая же погода, без особых изменений, ожидается и в четверг, 19 июня. А уже накануне выходных погода в Украине ухудшится.

"20-го июня в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха", - предупредила она.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз на неделю

О том, что на этой неделе в Украине не стоит ждать жары, говорят и в Укргидрометцентре. Будет преобладать неустойчивая погода из-за влияния атмосферных фронтов. Температурный фон будет оставаться в целом комфортным, местами даже немного прохладнее, чем обычно. Погода будет меняться под влиянием фронтов, которые пройдут по территории Украины ориентировочно 17 и 19 июня, а также вероятно в конце недели - в пятницу и субботу.

Эти атмосферные фронты будут двигаться с северо-запада в направлении юго-востока, вызывая периодические, преимущественно непродолжительные и слабые дожди.

Также ожидаются колебания атмосферного давления и температуры, особенно в дневные часы, в частности в западных и северных регионах.

Ночные температуры будут колебаться в пределах +12...+17 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +23...+29°, однако в западных и северных областях в дни прохождения фронтов температура опустится до +20...+25°.

Вас также могут заинтересовать новости: