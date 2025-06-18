Издание пишет, что Россия поставила на первое место свою войну против Украины, а также хорошие отношения со странами Персидского залива. Поэтому не станет помогать Ирану.

Региональное влияние Москвы на Ближнем Востоке продолжает падать. Это продемонстрировала начавшаяся война в Иране, за который Россия так и не вступилась, пишет The New York Times.

Издание напоминает, что Иран помог Кремлю дронами-камикадзе "Шахед" в первый год его вторжения в Украину, также помог Москве построить важнейший завод по производству этих беспилотников на территории РФ. В этом году их военное сотрудничество укрепил договор о стратегическом партнерстве.

"Но спустя пять месяцев после подписания этого договора правительство Ирана столкнулось с серьезной угрозой своему правлению со стороны Израиля. И Россия, помимо телефонных звонков и осуждающих заявлений, нигде не проявляет себя", - написали авторы публикации.

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При этом отмечается, что даже после того, как иранские ядерные объекты и энергетические установки были повреждены, а многие из высших военных руководителей страны убиты, все еще нет признаков того, что Москва придет на помощь Тегерану. Это контрастирует с реакцией РФ на события в Сирии десятилетней давности, когда они пришли на помощь Башару Асаду.

Собеседники издания подчеркивают, что отчасти нежелание России оказывать существенную поддержку Ирану связано с тем, что российские военные силы скованны в Украине.

"Реальный вопрос для Москвы - что они могут позволить себе послать иранцам на данный момент в плане военной техники, учитывая требования конфликта против Украины?" - сказал NYT Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Однако есть и другие причины. В материале приводится мнение профильного эксперта о том, что руководство РФ взвешивает возможность столкновения с США и Израилем в случае помощи иранцам. А также делается вывод, что ситуация отражает беспристрастный политический расчет Москвы, для которой приоритетом является собственная война против Украины, а также необходимость поддерживать теплые отношения с другими партнерами на Ближнем Востоке, которые помогли Москве пережить западные экономические санкции.

Со ссылкой на мнение аналитиков утверждается, что Россия не только стремиться улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом, но и также не хочет, чтобы Иран обрел ядерное оружие. Россия также выигрывает от скачка цен на нефть после начала атаки.

Аналитики сказали изданию, что Путин вряд ли будет принимать военное участие в конфликте или слишком агрессивно вооружать Тегеран. Отчасти эта осторожность вызвана опасением вызвать отторжение у Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии - двух все более важных для Москвы партнеров, которые не приветствовали бы более мощный Иран.

Как Россия предлагала помирить Израиль с Ираном

Напомним, что на прошлой неделе Израиль нанес первые авиаудары по Ирану. Под ударами оказались военные заводы, ядерные объекты, системы ПВО. Также Израилем были убиты высокопоставленные иранские командиры. Лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готова дать решительный ответ, а "битва начинается".

Россия при этом раскритиковала Израиль в публичном пространстве и заявила, что готова помочь урегулировать конфликт. Однако против российского посредничества уже выступил Европейский Союз, где напомнили о многочисленных нарушениях международного права со стороны РФ во время войны в Украине.

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