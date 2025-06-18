Ассоциация "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) открыто обратилась ко всем представителям фармацевтического рынка с призывом присоединиться к подписанию Декларации о поддержке прозрачного урегулирования маркетинговых услуг.

Речь идет о поддержке компромиссного проекта постановления Кабинета Министров, разработанного Минздравом, которое предусматривает:

ограничение расходов на маркетинг для безрецептурных препаратов - не более 20% от объема реализации;

расходы на услуги, связанные с обеспечением наличия в аптеках рецептурных лекарственных средств, в объеме, не превышающем 3% от общего объема реализации каждым отдельным производителем.

В АПЛУ считают, что этот проект постановления, ставший результатом долгих межведомственных консультаций, является сбалансированным решением и учитывает интересы всех участников рынка. Это управляемая и гибкая система, позволяющая стабилизировать сектор, сохранить рабочие места, предотвратить платежные кризисы, а также защитить пациентов от ценовых перекосов, вызванных избыточным маркетинговым влиянием.

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Цель нового проекта, согласно Декларации - ввести этические, контролируемые, открытые механизмы, которые гарантируют честную конкуренцию и восстановление доверия к фармацевтическому сектору.

АПЛУ призывает коллег по рынку, в том числе и розничные сети, выбрать путь ответственного компромисса:

"Мы призываем всех участников рынка присоединиться к этой Декларации - выбрать путь ответственного компромисса вместо деструктивной конфронтации. Реформирование правил должно происходить не путем демонтажа экономики аптечного сегмента или демонизации маркетинга, а через внедрение понятных, контролируемых и этических практик. Ответственный бизнес - за прозрачный рынок, четкие правила и сохранение доверия пациентов и государства", - отмечается в тексте Декларации.

После принятия постановления его влияние предлагается регулярно мониторить совместно с участниками рынка и госорганами, а в случае необходимости - инициировать обновление его регуляторных механизмов. Приоритетом остается обеспечение доступа украинцев к качественным лекарствам по справедливым ценам.

Как отмечается в Декларации, подписать ее как поддержку постановления - инструмента стабилизации, - могут все компании, которые разделяют принципы прозрачности, социальной ответственности и честной конкуренции.

Напомним, с начала 2025 года в Украине продолжается реформирование аптечного рынка. В феврале Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по обеспечению доступности лекарственных средств, согласно которому фармкомпании обязались снизить цены на самые популярные препараты. С 1 марта также были временно запрещены маркетинговые услуги, которые влияли на конечную стоимость лекарств для пациентов. Сейчас Минздрав работает над проектом постановления, которое введет прозрачную модель маркетинговых бюджетов. Координацию реформы осуществляет межведомственная рабочая группа под руководством Ирины Верещук.

Параллельно продолжаются проверки аптек Госпродпотребслужбой во всех регионах - в 21% случаев выявлены нарушения ценовой политики, еще 10% заведений создают препятствия для инспекций.