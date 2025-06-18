Эксперты предполагают, что на борту могли быть военные грузы, в частности вооружение и техника.

Китай отправляет таинственные грузовые самолеты в Иран после израильских ударов, пишет The Telegraph.

За три дня по меньшей мере три китайских грузовых самолета совершили рейсы в Иран, несмотря на официальные заявления о пункте назначения в Люксембурге. Инцидент вызвал беспокойство из-за возможной военной помощи Тегерану на фоне обострения конфликта с Израилем.

После недавнего израильского удара по Ирану, Китай отправил в Исламскую Республику серию грузовых самолетов Boeing 747. По данным полетного мониторинга, самолеты вылетали из китайских городов, в частности Шанхая, пролетали через Центральную Азию и исчезали с радаров вблизи иранской границы. В планах полета указывалось, что их конечным пунктом является Люксембург, однако самолетов не зафиксировали в европейском воздушном пространстве.

Видео дня

Специалисты обеспокоены тем, что именно перевозили самолеты. Эксперты отмечают, что такие самолеты часто используются для транспортировки военной техники.

"Эти грузы не могут не вызывать большого интереса из-за ожидания, что Китай может что-то сделать, чтобы помочь Ирану", - отметила Андреа Гизелли, преподаватель из Университета Эксетера.

Китай и Иран являются стратегическими партнерами, которых объединяет общая оппозиция к глобальному влиянию США. Иран, как ключевой поставщик энергоносителей для Китая, в частности до двух миллионов баррелей нефти ежедневно, остается приоритетным партнером Пекина в регионе.

"Крах режима в Тегеране стал бы ударом по интересам Китая на Ближнем Востоке", - отметила Гизелли.

Несмотря на это, Пекин, вероятно, действует осторожно, чтобы не испортить отношения с США, особенно на фоне продолжающейся торговой войны.

Фирма Cargolux, которая эксплуатирует эти рейсы, отрицает использование иранского воздушного пространства, однако не предоставила информации о содержании груза. Поскольку манифесты таких грузов являются закрытыми, идентифицировать их содержание без независимой проверки пока невозможно.

Ранее Китай уже пытался поставлять оружие под видом гражданской продукции. В частности, европейская разведка перехватывала попытки передать компоненты дронов, замаскированные как детали для ветровых турбин. А в прошлом году расследование СМИ разоблачило схему с отправкой беспилотников в Ливию на миллиард долларов через сеть подставных компаний.

Израиль против Ирана

Сегодня ситуация между Ираном и Израилем остается напряженной. В ночь на 18 июня Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. В частности в ЦАХАЛе заявили об атаке на военную инфраструктуру в Тегеране. В свою очередь во время первого удара иранская армия применила не менее 15 ракет по Израилю, а во второй волне было использовано около 10 целей.

Обе страны активно укрепляют свои оборонительные возможности, а также ведут дипломатические маневры на международном уровне. На фоне этого обострения растет риск более широкого регионального конфликта с участием союзников обеих сторон, в частности США, Хезболлы и других организаций на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: