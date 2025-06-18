Среди названий и сортов легко запутаться даже опытному человеку.

Если вы любите и пьете вино, то, скорее всего, хотя бы минимально знакомы с наиболее популярными сортами и производителями. Но для человека, который не пьёт или предпочитает другие спиртные напитки, стеллажи с винами могут оказаться настоящим лабиринтом. Узнайте, как выбрать недорогое, но хорошее и вкусное вино.

Как выбрать белое сухое вино в магазине

Белое сухое вино предпочитают те, кому ближе "взрослый" вкус напитка и не по душе излишняя сладость. Именно сухое вино подходит к большинству блюд (как, впрочем, и полусухое), и найти бутылку качественного алкоголя в этой категории проще, чем сладкого или полусладкого.

До 500 гривен в Украине вполне можно приобрести бутылку хорошего вина, например:

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Principe di Corleone Grillo (Сицилия, до 500 грн) - фруктовое послевкусие

(Сицилия, до 500 грн) - фруктовое послевкусие Agmarti Kisi (Грузия, около 400 грн) - свежесть, цитрусовая кислинка

(Грузия, около 400 грн) - свежесть, цитрусовая кислинка Hans Greyl Sauvignon Blanc (ЮАР, около 350 грн) - травянистое и то́пкое

(ЮАР, около 350 грн) - травянистое и то́пкое Cruse Sauvignon Blanc (Франция, до 300 грн) - ягодное послевкусие

Не задумывайтесь о том, какой марки выбрать вино - ориентируйтесь на сорт винограда. В бюджетном сегменте часто встречаются французские Sauvignon Blanc, Chardonnay или Pinot Grigio, но также очень достойные и недорогие вина производят в Чили, Аргентине и Грузии.

Вкусное сухое красное вино - какое выбрать

Второй этап путешествия по полкам с вином - как выбрать сухое вино. Принцип тот же, что и с белым - нужно смотреть на сорта винограда, пробовать и запоминать ощущения. Хорошими и недорогими считаются сорта Cabernet Sauvignon и Merlot (Франция), Carmenere (Чили) и Malbec (Аргентина). Также достойны внимания испанские и, конечно, грузинские вина.

Попробуйте следующие:

Vinos de La Luz Episodio del Callejon Malbec (Аргентина, до 300 грн) - насыщенное, фруктово-пряное

(Аргентина, до 300 грн) - насыщенное, фруктово-пряное Pagos de Valcerracin Tempranillo (Испания, до 300 грн) - вишнево-пряное, душистое

(Испания, до 300 грн) - вишнево-пряное, душистое Mukuzani Shilda (Грузия, до 300 грн) - саперави, бархатистое, ягодное

(Грузия, до 300 грн) - саперави, бархатистое, ягодное Western Cellars Zinfandel (США, до 500 грн) - тёмные фрукты с пряными нотами

(США, до 500 грн) - тёмные фрукты с пряными нотами El Descanso Cabernet Sauvignon (Чили, по акции можно купить за 300 грн) - сбалансированное и плотное

Если вы покупаете вино в диапазоне 180-300 гривен, обращайте внимание на год урожая (указан на контрэтикетке) - оптимально, если вину не более 2–3 лет. Это справедливо как для красного, так и для белого вина.

Как выбрать хорошее красное вино и белое полусладкое

Полусладкие вина обладают легким вкусом, ягодным или фруктовым послевкусием, но это не "компот". Если вам по вкусу красное полусладкое, обратите внимание на французские сорта Merlot и Cabernet с пометкой "semi-sweet". Также можно попробовать аргентинский Shiraz Malbec.

До 500 грн в Украине можно найти:

Garcia Carrion Castillo Lagomar Semi-Sweet Red (Италия, около 250 грн) - оттенки ягод черной смородины, ежевики и сливы

(Италия, около 250 грн) - оттенки ягод черной смородины, ежевики и сливы IL MARISCAL Cabernet Sauvignon Medium Sweet (Испания, до 350 грн) - с сочными фруктовыми нотами

(Испания, до 350 грн) - с сочными фруктовыми нотами Henri de Montignac Rouge Medium Sweet (Франция, около 300 грн) - с яркими фруктовыми оттенками

Если вам хочется попробовать напиток из светлого винограда, то рассмотрите для себя белое полусладкое вино - как выбрать его, понять нетрудно. Ориентируйтесь на сорта Gewürztraminer или Riesling (Германия) или Muscat (Испания).

В магазине можно обратить внимание на такие позиции:

Gewürztraminerили Villa Wolf (Германия, до 400 грн) - с ароматом роз и пряностей

(Германия, до 400 грн) - с ароматом роз и пряностей Riesling Villa Wolf (Германия, до 400 грн) - оттенки персика и аромат луговых цветов

(Германия, до 400 грн) - оттенки персика и аромат луговых цветов Santa Cecilia Semi Sweet White (Чили, до 300 грн) - спелые фрукты и ненавязчивый вкус

(Чили, до 300 грн) - спелые фрукты и ненавязчивый вкус Chardonnay Veneto Medium Sweet (Италия, до 300 грн) - свежий грейпфрут и сочный персик

Перед тем как выбрать хорошее вино в супермаркете, стоит учесть не только сорт винограда и страну, где сделали напиток, но и цену за бутылку. К примеру, вино дешевле 120 гривень вообще покупать нельзя, скорее всего, это винный напиток низкого качества. От 120 до 200 гривень уже можно найти хорошие украинские или чилийские вина. За 200-300 гривень ассортимент шире - Грузия, Аргентина, Чили, Италия, Испания.

Если у вас есть возможность потратить на бутылку вина от 300 до 500 гривень, можете "разгуляться" - за такую цену в магазине легко найти и французское, и немецкое, и более качественное вино из вышеперечисленных стран.

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