Если вы любите и пьете вино, то, скорее всего, хотя бы минимально знакомы с наиболее популярными сортами и производителями. Но для человека, который не пьёт или предпочитает другие спиртные напитки, стеллажи с винами могут оказаться настоящим лабиринтом. Узнайте, как выбрать недорогое, но хорошее и вкусное вино.
- Как выбрать белое сухое вино в магазине
- Вкусное сухое красное вино - какое выбрать
- Как выбрать хорошее красное вино и белое полусладкое
Как выбрать белое сухое вино в магазине
Белое сухое вино предпочитают те, кому ближе "взрослый" вкус напитка и не по душе излишняя сладость. Именно сухое вино подходит к большинству блюд (как, впрочем, и полусухое), и найти бутылку качественного алкоголя в этой категории проще, чем сладкого или полусладкого.
До 500 гривен в Украине вполне можно приобрести бутылку хорошего вина, например:
- Principe di Corleone Grillo (Сицилия, до 500 грн) - фруктовое послевкусие
- Agmarti Kisi (Грузия, около 400 грн) - свежесть, цитрусовая кислинка
- Hans Greyl Sauvignon Blanc (ЮАР, около 350 грн) - травянистое и то́пкое
- Cruse Sauvignon Blanc (Франция, до 300 грн) - ягодное послевкусие
Не задумывайтесь о том, какой марки выбрать вино - ориентируйтесь на сорт винограда. В бюджетном сегменте часто встречаются французские Sauvignon Blanc, Chardonnay или Pinot Grigio, но также очень достойные и недорогие вина производят в Чили, Аргентине и Грузии.
Вкусное сухое красное вино - какое выбрать
Второй этап путешествия по полкам с вином - как выбрать сухое вино. Принцип тот же, что и с белым - нужно смотреть на сорта винограда, пробовать и запоминать ощущения. Хорошими и недорогими считаются сорта Cabernet Sauvignon и Merlot (Франция), Carmenere (Чили) и Malbec (Аргентина). Также достойны внимания испанские и, конечно, грузинские вина.
Попробуйте следующие:
- Vinos de La Luz Episodio del Callejon Malbec (Аргентина, до 300 грн) - насыщенное, фруктово-пряное
- Pagos de Valcerracin Tempranillo (Испания, до 300 грн) - вишнево-пряное, душистое
- Mukuzani Shilda (Грузия, до 300 грн) - саперави, бархатистое, ягодное
- Western Cellars Zinfandel (США, до 500 грн) - тёмные фрукты с пряными нотами
- El Descanso Cabernet Sauvignon (Чили, по акции можно купить за 300 грн) - сбалансированное и плотное
Если вы покупаете вино в диапазоне 180-300 гривен, обращайте внимание на год урожая (указан на контрэтикетке) - оптимально, если вину не более 2–3 лет. Это справедливо как для красного, так и для белого вина.
Как выбрать хорошее красное вино и белое полусладкое
Полусладкие вина обладают легким вкусом, ягодным или фруктовым послевкусием, но это не "компот". Если вам по вкусу красное полусладкое, обратите внимание на французские сорта Merlot и Cabernet с пометкой "semi-sweet". Также можно попробовать аргентинский Shiraz Malbec.
До 500 грн в Украине можно найти:
- Garcia Carrion Castillo Lagomar Semi-Sweet Red (Италия, около 250 грн) - оттенки ягод черной смородины, ежевики и сливы
- IL MARISCAL Cabernet Sauvignon Medium Sweet (Испания, до 350 грн) - с сочными фруктовыми нотами
- Henri de Montignac Rouge Medium Sweet (Франция, около 300 грн) - с яркими фруктовыми оттенками
Если вам хочется попробовать напиток из светлого винограда, то рассмотрите для себя белое полусладкое вино - как выбрать его, понять нетрудно. Ориентируйтесь на сорта Gewürztraminer или Riesling (Германия) или Muscat (Испания).
В магазине можно обратить внимание на такие позиции:
- Gewürztraminerили Villa Wolf (Германия, до 400 грн) - с ароматом роз и пряностей
- Riesling Villa Wolf (Германия, до 400 грн) - оттенки персика и аромат луговых цветов
- Santa Cecilia Semi Sweet White (Чили, до 300 грн) - спелые фрукты и ненавязчивый вкус
- Chardonnay Veneto Medium Sweet (Италия, до 300 грн) - свежий грейпфрут и сочный персик
Перед тем как выбрать хорошее вино в супермаркете, стоит учесть не только сорт винограда и страну, где сделали напиток, но и цену за бутылку. К примеру, вино дешевле 120 гривень вообще покупать нельзя, скорее всего, это винный напиток низкого качества. От 120 до 200 гривень уже можно найти хорошие украинские или чилийские вина. За 200-300 гривень ассортимент шире - Грузия, Аргентина, Чили, Италия, Испания.
Если у вас есть возможность потратить на бутылку вина от 300 до 500 гривень, можете "разгуляться" - за такую цену в магазине легко найти и французское, и немецкое, и более качественное вино из вышеперечисленных стран.