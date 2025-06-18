Украина может стать в очередь на приобретение комплекса Patriot, но тогда понадобится около пяти лет, говорит эксперт.

Адекватной альтернативы американским системам ПВО в Украине сейчас, в условиях войны, нет, считает главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Об этом он сказал в интервью NV.

Он пояснил, что если бы в мирные времена США отказали Украине поставлять, например, ракеты, то было бы понятно, что есть условно пять-десять лет для решения этого вопроса, например закупить что-то другое, перевооружиться, но в условиях войны это невозможно. По словам эксперта, невозможно это и в Европе, которая "сидит на ЗРК Patriot, а все европейские истребители прежде всего используют американские ракеты".

"Тех же итальянско-французских ЗРК SAMP/T ограниченное количество. Кроме того, ограниченное производство ракет и длинные технологические циклы", - отметил Катков и добавил, что если бы просто сейчас заказать ракеты к этим комплексам, то первая партия поступила бы аж через полтора года.

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ЗРК SAMP/T в Украине где-то до двух комплексов, привел статистику специалист, в то время как систем Patriot в разы больше. В то же время он согласился, что, кроме этих систем, Европа имеет немецкие ЗРК средней дальности IRIS-T SLM и малой дальности IRIS-T SLS.

"Их есть значительное количество, но это не перекроет все ЗРК NASAMS, модернизированные по программе FrankenSAM БУКи, MIM-23 Hawk и другие", - подчеркнул он.

Что касается возможности получения Украиной израильского комплекса Arrow 3, способного уничтожать баллистические ракеты средней дальности вне атмосферы, то Катков на это смотрит скептически. Он уверен, что "обо всем этом можно забыть", поскольку "Израиль Украине вообще ничего не поставляет".

Также эксперт прокомментировал вероятную передачу Израилем Украине американского комплекса Patriot, отметив, что эта ближневосточная страна лишь согласилась с передачей. Мол, упомянутые Patriot были получены Израилем в начале 1990-х как американская помощь, в 2000-х страна их модернизировала, а в 2024-м вывела из эксплуатации. И по правилам реэкспорта, подчеркнул он, "Израиль фактически должен был дать согласие, а сама передача, очевидно, шла от США".

Возможность же Украины напрямую или при посредничестве европейских стран покупать у США их системы ПВО зависит от политики Вашингтона, говорит Катков

"Украина уже поднимала эту тему, и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) говорил, что мы готовы покупать у Соединенных Штатов Patriot. Но я так и не услышал со стороны США какого-то согласия", - подчеркнул он.

Чисто гипотетически, по его словам, Украина может стать в очередь на приобретение этого комплекса, "но сейчас очередь на ЗРК Patriot составляет примерно пять лет".

По мнению эксперта, эта проблема связана с тем, что даже у европейских стран нет достаточного количества современных зенитных ракетных комплексов, поэтому они закупают американский Patriot, а кто может - израильские системы ПВО/ПРО, такие как "Праща Давида" или Barak MX. Специалист добавил, что Украина не имеет возможности закупать у Израиля зенитные ракетные комплексы, хотя они сейчас объективно лучшие по параметру "цена-качество" и по срокам поставки.

Способность Украины самостоятельно модернизировать советские ЗРК по программе FrankenSAM также не поможет ситуации, поскольку обновленные комплексы используют американские боеприпасы, подчеркнул он, тогда как для самостоятельного производства собственных средств ПВО Украине необходимы годы и средства. В то же время, по словам Каткова, существует пример Турции, которая в рамках проекта Hisar смогла создать собственные ЗРК малой, средней и большой дальности.

Проблемы с ПВО в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, массовое производство Россией ударных беспилотников сеет страх в украинских городах. Все большее количество ударных БпЛА врага истощает противовоздушную оборону Украины, и это означает более высокую вероятность того, что они действительно попадут в цель. Между тем, как отмечает WSJ, хотя Украина по-прежнему получает оружие из помощи США, одобренной администрацией предыдущего президента Джо Байдена, новых поставок не поступает.

Недавно командир 429-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Ахилес" Юрий Федоренко сообщил, что Украина нашла способ сбивать модернизированные российские "шахеды". Теперь, по его словам, ВСУ имеют собственный дрон, который может сбивать вражеские БпЛА на любой высоте, и "сейчас важно масштабировать выпуск этих дронов и дополнительно обучить личный состав работать на тех самых дронах-перехватчиках".

Также стало известно, что Украина с целью усиления обороноспособности проводит частичную модернизацию советских систем ПВО, которые имеет на вооружении. Заместитель министра обороны Анатолий Клочко рассказал, что ЗРК "Бук" уже получил вторую жизнь, дальше - очередь комплекса С-300. По его словам, пока эта работа только "на бумаге", однако уже во второй половине 2025 года будет более конкретный результат.

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