Никто из лидеров "Группы семи" не подозревал о том, что американский лидер планирует досрочно завершить участие в саммите.

Саммит "Группы семи" (G7) в Канаде завершился неожиданно - президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу лидеров, объяснив свое решение срочной необходимостью реагировать на эскалацию войны между Израилем и Ираном. Партнеры обеспокоены этим решением, пишет Financial Times.

"Мне нужно отсюда уйти", - заявил Трамп журналистам перед тем, как покинуть встречу под канадским солнцем в Кананаскисе. Позже он добавил: "Быть на месте события гораздо нужнее, и мы сделали все, что я должен был сделать на саммите G7".

Он раскритиковал усилия европейских лидеров по урегулированию конфликта между Израилем и Ираном, в частности Эммануэля Макрона, который призвал к прекращению огня. "Он не имеет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон... Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается", - подчеркнул президент США.

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Ночной перелет из Канады в Вашингтон ознаменовал новую фазу непредсказуемости во внешней политике США. На борту Air Force One Трамп заявил:

"Я не очень настроен на переговоры... Я ожидаю полной капитуляции от Тегерана".

Он также предупредил Иран, что в случае агрессии США готовы к жесткому ответу: "Мы нанесем такой сильный удар, что нам придется снимать перчатки".

Напряжение возросло после того, как Трамп публично отказался поддержать новые санкции против России, а также вышел из саммита после символического визита Макрона в Гренландию - территорию, к которой Трамп ранее выражал интерес.

Несмотря на это, официальные лица США уверяют, что Америка остается в оборонительной позиции на Ближнем Востоке. Госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет ведут консультации с союзниками. Рубио, который поддерживает более гибкий подход к Ирану, предложил как один из вариантов последнюю попытку дипломатии - возможно, с участием вице-президента Джей Ди Вэнса или посланника Стива Уиткоффа.

Пока неизвестно, склонится ли Трамп к дипломатическому варианту. Однако, партнеры обеспокоены решением американского лидера поспешно покинуть саммит. Бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини сказал:

"Только представьте себе, какое влияние окажет на Москву, если Трамп выйдет из саммита НАТО".

Что предшествовало

В этом году саммит лидеров проходил в провинции Альберта, поскольку сейчас в Группе Семи председательствует Канада. На встречу также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Перед саммитом американский президент назвал исключение Российской Федерации из G8 в 2014 году "ошибкой", поскольку теперь Москва не находится за столом переговоров.

17 июня Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки" в Канаде на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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