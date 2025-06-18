Перспективами завершения войны должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины, подчеркнул политик.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что агрессор не должен диктовать Украине как жертве каким должно быть завершение войны. Российскую Федерацию надо принудить к справедливому и устойчивому миру для Украины. Об этом председатель ВР сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

В частности, у него спросили, видит ли он реальные шансы на то, что в ближайшие месяцы удастся достичь прекращения войны или хотя бы длительного перемирия.

"Это позиция Украины, которую мы четко подчеркиваем с первого дня этой ужасной неспровоцированной войны, где Украина является жертвой, а Россия является агрессором. Украина хочет мира превыше всего, но не мира любой ценой. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы эта война завершилась справедливым миром", - отметил Стефанчук.

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Спикер парламента напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и все высшее военно-политическое руководство четко заявляют о готовности Украины к началу 30-дневного перемирия и начала переговоров о перспективах завершения этой войны.

"Но, еще раз говорю, перспективами завершения этой войны должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины. Потому что те, скажем так, попытки, которые иногда навязываются Украине - это не то, в чем Украина нуждается", - сообщил Стефанчук.

Он подчеркнул, что по всем канонам международного права, международного порядка, за который сегодня борется Украина, завершение войны должна диктовать жертва агрессии, а не агрессор.

Кроме того, у Стефанчука спросили, согласен ли он с соображениями, что самый оптимистичный срок хотя бы для прекращения огня - это примерно осень.

"Я согласен с тем, что Путин пытается найти границы дозволенного. И пока ему не бьют по рукам, он будет продолжать это делать. Мы это четко видим и по операции на Курщине, и по операции, которая была возле Киева. Как только ему начинать бить по рукам, как только начинать говорить на языке, который он понимает, он прекращает это делать. Пока этого осознания не будет во всем мире, что с Путиным договориться невозможно, возможно только принять его условия - это он так это видит", - считает председатель ВР.

По его глубокому убеждению, весь мир, только объединившись, может сказать "нет", потому что то, что делает Россия, это военное преступление.

"Но пока мы будем колебаться, пока мы будем подыгрывать Путину - я имею в виду, "мы" - это не Украина, потому что Украина свою работу выполняет, и на передовой, и в тылу, поэтому еще это касается непосредственно нас. Я хочу, чтобы эта иллюзия, эта пелена с глаз спала. И чтобы все четко поняли, что Путин должен принять те условия справедливого мира, те условия возвращения к международному порядку, которые ему должны четко и совместно навязывать все международные партнеры. Потому что это вирус, это опасность, это ржавчина, которая после этого разъест и ваши общества, и ваши страны. И хотя бы инстинкт самосохранения должен присутствовать у каждого из них", - сообщил Стефанчук.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп выдал новое заявление о переговорах Украины и России. По его словам, он "очень разочарован" поведением не только Российской Федерации, но и Украины.

"Они теряют по пять-шесть тысяч человек в неделю - в основном солдат, но и мирных жителей, потому что города снова обстреливают ракетами. Как это - жить в доме и думать, что ракета вполне может попасть в твое здание вечером? Это ужасно. Должно быть ужасно - жить в таких условиях. Но я уверен, мы с этим справимся. Просто разочарован, что до сих пор не закончили", - высказался Трамп.

В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва рассказал, что дважды пытался заставить Путина начать мирные переговоры. В частности он заявил российскому диктатору, что война ничего не строит, а только разрушает.

Также политик добавил, что разговаривает об урегулировании конфликта между Россией и Украиной вместе с Си Цзиньпином.

"Вместе с Китаем мы разработали документ, предложение от 13 развивающихся стран, создать группу друзей для поиска решения. Я ездил в Китай и обсуждал этот вопрос", - подчеркнул он.

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