РФ заявила о создании новой дивизии на базе бригады, разбитой под Харьковом: что за этим стоит

Вероятное переформатирование 200-й бригады может свидетельствовать о планах РФ усилить свои силы на северном фронте и повысить давление на Балтию.

Российские ресурсы сообщают о развертывании новой 71-й мотострелковой дивизии на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 14-го армейского корпуса так называемого "Ленинградского военного округа" (ЛенВО). Об этом говорится в публикации неофициального блога bmpd, связанного с российским "Центром анализа стратегии и технологий", пишет Defense Express.

Основанием для таких заявлений стало обновление телеграмм-канала бригады, который теперь представлен как канал 71-й дивизии. Однако никаких официальных документов или публичных подтверждений со стороны Минобороны РФ пока не обнародовано. Детали относительно структуры, численности или боевых задач нового соединения также отсутствуют.

Кроме 71-й, российское командование уже насчитывает в составе ЛенВО пять мотострелковых дивизий (18-ю, 68-ю, 69-ю, 71-ю и 72-ю), а также 80-ю арктическую бригаду и 128-ю разведывательно-штурмовую бригаду. В оперативном подчинении округа также значатся 76-я десантно-штурмовая дивизия, 61-я и 336-я бригады морской пехоты.

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Развертывание новой дивизии на базе 200-й бригады, которая известна как "арктическая", вызывает вопросы, учитывая ее тяжелые потери в боях под Харьковом в 2022 году. По некоторым источникам, бригада потеряла боеспособность, однако позже появлялась информация о ее участии в боях под Часовым Яром и на Сумском направлении, а также о параде ее военных в Минске в мае 2025 года.

Вероятное формирование 71-й дивизии может быть попыткой нарастить численность сил для войны против Украины или же свидетельствовать об усилении группировки РФ в северо-западном стратегическом направлении - с потенциальной угрозой для стран Балтии.

Украинские аналитики предостерегают, что такие реорганизации - это не только кадровые изменения, но и возможная подготовка к расширению масштабов боевых действий или демонстрации силы у границ НАТО.

Россия укрепляется у границ НАТО

Как сообщал УНИАН, Россия начала усиливать свою военную инфраструктуру на границе с Финляндией, делая приготовления, похожие на те, что наблюдались в 2021 году у границ Украины. На российскую активность обратил внимание финский военный аналитик Эмиль Кастегельми.

Увеличение штатной численности военных формирований повлекло за собой расширение сопутствующей военной инфраструктуры, признаки чего уже заметны на спутниковых снимках.

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