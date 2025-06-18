В конце недели осадки уже будут прекращаться.

До конца недели в Украине ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями и грозами. В большинстве областей температура будет довольно комфортной, только на Закарпатье и юге страны воздух будет прогреваться до +29°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на meteoprog.

Погода 19 июня

Ночью в четверг в Украине будет без существенных осадков, а днем в северных, восточных и местами центральных регионах пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер 7 - 12 м/с, днем местами может усиливаться до 15 - 20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9...+15 °С, днем +19...+24 °С, только на Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до +24...+29 °С.

Погода 20 июня

Ночью накануне выходных местами на юго-востоке, а днем в северных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с, днем на Левобережье порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +8...+14 °С, днем +18...+23 °С, а в южных областях местами +24...+29 °С.

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Погода 21 июня

В субботу на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с. Ночью похолодает до +8...+13 °С, днем +20...+25 °С, только на крайнем юге и на Закарпатье будет теплее, +26...+28 °С.

Погода 22 июня

В конце недели в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, лишь днем в западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер станет еще слабее, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днем +22...+27 °С, на юге до +29 °С.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует изменение погоды в Украине на 20 июня. По ее данным с этого числа станет больше осадков, а также снизится температура. Как долго такая погода продлится, она не уточнила.

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