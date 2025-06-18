Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

В Днепре на сегодня, 18 июня, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"18 июня днем в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды синоптики ввели уровень опасности I, желтый.

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По прогнозу, сегодня на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области +23°...+28°, а в Днепре столбики термометров покажут +24°...+26°.

По данным синоптиков, по 19 июня постепенно будет формироваться гребень повышенного давления. Это будет способствовать уменьшению количества осадков. В то же время местами еще могут быть кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

"В конце рабочей недели ожидается очередной атмосферный фронт с севера, который может принести новую порцию дождей", - прогнозируют в гидрометцентре.

В дальнейшем уже ожидается влияние антициклона с запада.

Температура воздуха ночью составит +11°...+16°, а максимальная днем - до +28°.

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