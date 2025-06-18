В Украине резко подорожала капуста нового урожая: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине начала дорожать ранняя капуста. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор - овощ ранних сортов почти закончилась, а более поздние сорта еще в продажу не поступили.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день производители продают белокочанную капусту в диапазоне 10-20 грн/кг ($0,24-0,48/кг), что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой недели.
По словам фермеров, причиной роста цен стало сокращение предложения на рынке в межсезонье, потому что сбор капусты ранних сортов подходит к концу, тогда как к массовой уборке более поздних сортов еще не приступили. При этом спрос на капусту довольно-таки высокий, что также поднимает цены.
На данный момент капуста урожая 2025 года в Украине стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем годом ранее. При этом не исключено, что в ближайшее время цены снова начнут снижаться, как только производители массово приступят к уборке капусты других сортов.
Цены на капусту в супермаркетах Украины
В АТБ овощ продают по 29,89 грн/кг.
В Сильпо цены стартуют от 32,70 гривни за килограмм.
В Varus капусту можно купить по 32,90 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - последние новости
В Украине продолжают снижаться оптовые цены на тепличный огурец. При этом резко подорожала свекла прошлогоднего урожая.
Что касается фруктов и ягод, то в этом сегменте снижаются цены на клубнику.