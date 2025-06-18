В Украине резко подорожала капуста нового урожая: сколько сейчас стоит килограмм

На данный момент капуста урожая 2025 года в среднем в 2,9 раза дороже, чем годом ранее.

В Украине начала дорожать ранняя капуста. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор - овощ ранних сортов почти закончилась, а более поздние сорта еще в продажу не поступили.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день производители продают белокочанную капусту в диапазоне 10-20 грн/кг ($0,24-0,48/кг), что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам фермеров, причиной роста цен стало сокращение предложения на рынке в межсезонье, потому что сбор капусты ранних сортов подходит к концу, тогда как к массовой уборке более поздних сортов еще не приступили. При этом спрос на капусту довольно-таки высокий, что также поднимает цены.

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На данный момент капуста урожая 2025 года в Украине стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем годом ранее. При этом не исключено, что в ближайшее время цены снова начнут снижаться, как только производители массово приступят к уборке капусты других сортов.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 29,89 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 32,70 гривни за килограмм.

В Varus капусту можно купить по 32,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине продолжают снижаться оптовые цены на тепличный огурец. При этом резко подорожала свекла прошлогоднего урожая.

Что касается фруктов и ягод, то в этом сегменте снижаются цены на клубнику.

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