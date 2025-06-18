Возможное незаконное обогащение заместителя генпрокурора: в НАБУ отказались отвечать УП, начали ли досудебное расследование

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отказались отвечать на запрос УП об открытии досудебного расследования по факту возможного незаконного обогащения заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы.

Об этом стало известно изответаНАБУ на запрос Украинской правды.

По информации журналистов-расследователей, семья Мустецы существенно обогатилась во время полномасштабной войны.

Видео дня

Издание направляло Национальному антикоррупционному бюро запрос, чтобы уточнить, начали ли детективы досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя генпрокурора.

В НАБУ отказались отвечать, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

В то же время добавили: Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) определяет, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора.

4 июня 2025 года журналисты hromadske обнародовали расследование о состоянии семьи заместителя генерального прокурора Игоря Мустецы. В материале отмечается, что за более чем два десятилетия службы в органах прокуратуры Мустеца не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. Однако он проживает в арендованной квартире в элитном ЖК в центре Киева.

В то же время родители заместителя генпрокурора во время полномасштабной войны стали владельцами новой недвижимости. В частности, его мать Любовь Мустеца в конце 2022 года оформила на себя квартиру площадью 202 м² в элитной новостройке "Парус" в Черновцах, отец Василий Мустеца в мае 2023-го приобрел автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 года выпуска, а в июне 2024-го купил дом в Черновцах площадью 84 м².

Также в расследовании отмечается, что в сентябре 2022 года 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн подарил квартиру в ЖК "Французский квартал-2" сестре заместителя генпрокурора Натальи Антонюк. Стоимость подарка в договоре дарения оценивалась уже в 8 миллионов гривен.