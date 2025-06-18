По словам экспертов, такая шкатулка является чрезвычайной находкой.

В северной Дании было найдено захоронение X века, которое, как полагают, принадлежало состоятельной семье викингов. Это место имело коллекцию древних предметов, пишет The Guardian.

Такое открытие было сделано во время строительных работ в деревне вблизи города Орхус, что в Дании. На этом месте были обнаружены жемчужины, монеты, керамика и шкатулка с золотой нитью.

По словам археологов, на этом месте также было найдено 30 могил, датируемых второй половиной 10 века, когда у власти был король Харальд Синезубый.

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Как отметил археолог музея в Орхусе Мадса Равна, могилы, скорее всего, связаны с аристократической семьей эпохи викингов, чья ферма была обнаружена менее чем в километре от места захоронения в конце 1980-х годов.

"Это мог быть один из графов или управителей Харальда Синезубого", - подчеркнул Равн.

Также ученые обнаружили на месте раскопок некоторые человеческие останки, такие как зубы и кости.

"Люди, в основном, брали с собой в могилу то, что было для них важным, потому что хотели перенести это в другой мир", - объяснил археолог.

Кроме того, в одной из могил была найдена шкатулка, в которой были декоративные предметы и ножницы.

Равн подчеркнул, что эта "роскошная" шкатулка является чрезвычайной находкой, ведь ранее было обнаружено лишь несколько таких, в частности одну в одной в юго-восточной Германии.

"Это очень редкая находка. Нам известно лишь о трех таких ящиках", - добавил исследователь.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, ранее археологи нашли в Египте уникальную гробницу, в которой были похоронены сразу 11 человек, среди которых были и дети. Кроме того, возле гробницы археологи нашли два медных зеркала, одно из которых было украшено ручкой в форме лотоса, а другое имело изображение Хатор - почитаемая египетская богиня неба, женщин, плодородия и любви.

"Открытие первой гробницы Среднего царства в некрополе Южного Асасифа меняет его историю, включая Южный Асасиф к обширному некрополю Среднего царства в Фивах", - отметила американский археолог-руководитель Кэтрин Блейкни.

Также сообщалось, что археологи впервые представили миру уникальную 1600-летнюю мозаику византийской эпохи. В частности в МИД Израиля назвали это произведение искусства "одной из самых впечатляющих мозаик, обнаруженных на юге страны".

"Мозаика сделана руками настоящего художника. Она состоит из мелких мозаичных камней разных цветов в сочетании со стеклом и керамикой, что придает ей разнообразия", - рассказал археолог Шайке Лендер.

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