Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 18 июня, остался неизменным и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 47,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 июня, также без изменений и составляет 48,54 гривни.

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Нацбанк установил 18 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

В то же время на сайте регулятооа сообщается, что гривна усилила позиции относительно европейской валюты. Официальный курс евро установлен на уровне 48,02 грн за один евро, то есть гривня укрепилась 5 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня подорожал на 10 копеек и в среднем составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро снизился на 2 копейки и составляет 48,43 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.

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